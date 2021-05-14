Бизнес не поддерживает введения госрегулирования цен на топливо – ЕБА

В Европейской Бизнес Асоцации назвали "неприемлемыми" инициативы правительства относительно временного госрегулирования цен на АЗС.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, обнародованном 14 мая.

В ЕБА отмечают, что такие инициативы "неприемлемы в цивилизованной европейской стране и будут способствовать еще большей тенизации рынка".

В ассоциации подчеркивают, что они противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, "ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес-процессы".

"Во-вторых, сейчас в рыночную цену топлива заложено не только среднюю стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проект), но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменчивость курса валют, контроль качества, и т.п.

Поэтому, "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирование цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и т.д.", - говорится в позиции Ассоциации.

"В-третьих, на сегодня, именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов.

Механизм предельной торговой надбавки же ставит прозрачный бизнес в единый "ценовой коридор", а обязанность заблаговременного декларирования изменения цен исказит ценовую конкуренцию, что, очевидно, существенно нарушает принципы прозрачной конкуренции и противоречит ЗУ "О защите экономической конкуренции", - добавили в ассоциации.

Там также заявляют, что при установке государственного регулирования цен, которая ниже экономически обоснованной, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны возмещать бизнесу такую ​​разницу (ЗУ "О ценах и ценообразовании"), а в противном случае установления такого регулирования не допускается.

"В-пятых, регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса, а, соответственно, и отразится на налоговых поступлениях в государственный бюджет. То есть в проигрыше выйдут все стороны. Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна.

Побочным следствием решения также может стать и увеличение расходов корпоративных клиентов АЗС, поскольку игроки рынка не смогут предоставлять им скидки на основании объемов потребленного топлива", - отметили в ассоциации.

ЕБА обратилась к правительству с призывом отменить принятое постановление и "не допустить введения предельной торговой надбавки на топливо, чтобы сфера продолжала функционировать и в ней укреплялись равные правила игры".

Отмечается, что ассоциация заблаговременно предупреждала правительство о негативных последствиях такого регулирования.

Напомним:

На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что такой шаг - ответ на необоснованный рост цен на горючее в розничных сетях.

Экономическая правда