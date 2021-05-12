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Мінекономіки пропонує ввести тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

Середа, 12 травня 2021, 18:25
 

Мінекономіки пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністерства про оприлюднення відповідного проєкту постанови.

Граничні рівні торговельної надбавки пропонують внести до урядової "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

"Середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), має розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а останнє - публікувати середні ціни одного літра дизпалива і бензину до 5 числа кожного місяця", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки заявили, що запровадження такого тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і дизпалива шляхом встановлення граничної надбавки необхідне з метою запобігання зловживань суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Нагадуємо:

Кабмін опублікував постанову, згідно якої окремі види палива вносяться до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість – за 20 днів до збільшення ціни на 1% та більше зміни потрібно декларувати уряду.

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Мінекономіки АЗС бензин дизпаливо

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