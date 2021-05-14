Профильный комитет Рады поддержал "налоговый" законопроект Дія City

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" и рекомендовал Раде принять его за основу.

Об этом сообщает пресс-служба Дія City.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, при подготовке ко второму чтению проект закона будет доработан.

"Проектом закона вводится ряд мер по стимулированию развития IТ-индустрии. В частности, специального режима налогообложения резидентов Дія City - IТ-компаний и доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом закладываются предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности Украины и ожидается усиление конкурентоспособности страны на мировом рынке IТ-услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резиденты Дія City смогут по своему усмотрению выбирать между уплатой налога на выведенный капитал (ПНВК) в размере 9% или налога на прибыль (18%).

Для плательщиков ПНВК с 2024 будут установлены ограничения по работе с ФЛП 3-й группы. Так, с 2024 года расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 - 20%.

Законопроект также предусматривает установление 0%-го налога на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте Дія City, при условии, если она владела долей более 1 года. Аналогичный налог будет действовать на доход физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года.

"Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом Дія City. Ее размер будет зависеть от суммы сделки.

Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов Дія City предусматривает, что ставка НДФЛ составит 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника)", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внедрении в Украине специального правового режима "Дия.City".

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Экономическая правда