Верховная Рада сделала шаг к запуску спецрежима для IT

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внедрении в Украине специального правового режима "Дия.City".

Соответствующее решение поддержали 227 нардепов.

Законопроектом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Также сейчас обсуждается с IT-компаниями возможность резидентам Дия.City продолжать работу с ФЛП, но при условии, что их количество не превышает около 50%.

В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дия.City. Так, резидентом Дия.Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает следующим требованиям:

осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии; среднемесячная зарплаты работников компании составляет 1200 евро; среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек; сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца получения статуса резидента Дия.Сити, составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дия.Сити составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

Подробнее читайте по ссылке: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія City" и как это может изменить рынок

Экономическая правда