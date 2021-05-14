НБУ запустит реестр коллекторов в течение двух месяцев

Национальный банк в течение двух месяцев запустит реестр коллекторских компаний, последние могут подать документы на включение в него с 14 июля по 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также на сайте регулятора заработала страница, посвященная предстоящей регистрации коллекторских компаний. На ней собрана справочная информация об условиях допуска на рынок коллекторских компаний после принятия нового закона, который вступит в действие 14 июля 2021 года.

Все коллекторские компании теперь должны зарегистрироваться в Реестре коллекторских компаний НБУ чтобы и дальше предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам. Подать пакет документов на включение они могут с 14 июля по 13 августа.

Финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий - полный пакет документов.

"Важно, что компаниям, котрые не зарегистрируются в Реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным", - добавили в НБУ.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Экономическая правда