Все разделы
Укр / Рус

Мост Метро в Киеве впервые масштабно отремонтируют с открытия 1965 года

Пятница, 14 мая 2021, 11:39
 

Благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития киевский мост Метро впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году подлежит капитальному ремонту, в частности расширят тротуары и обустроят велодорожки.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Так, Киевсовет на пленарном заседании 13 мая утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. Его капитально не ремонтировали с ввода в эксплуатацию еще в 1965 году.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о деталях работ:

"Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда - от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройства монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов к замене тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом".

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также планируется расширить тротуары для устройства велодорожек и добавить декоративную подсветку.

"Обновление сооружения будут выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", - добавил Николай Поворозник.

Напоминаем:

После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона, которые будут стоить около 7 млрд гривен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев Днипро КГГА

powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года 14 мая 2021, 10:50
Обыски в столице продолжаются: на этот раз пришли в "Киевпастранс" и метрополитен 13 мая 2021, 18:12
У Кличко объяснили, когда могут изменить тариф на проезд 13 мая 2021, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!