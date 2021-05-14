Мост Метро в Киеве впервые масштабно отремонтируют с открытия 1965 года

Благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития киевский мост Метро впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году подлежит капитальному ремонту, в частности расширят тротуары и обустроят велодорожки.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Так, Киевсовет на пленарном заседании 13 мая утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. Его капитально не ремонтировали с ввода в эксплуатацию еще в 1965 году.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о деталях работ:

"Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда - от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройства монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов к замене тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом".

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также планируется расширить тротуары для устройства велодорожек и добавить декоративную подсветку.

"Обновление сооружения будут выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", - добавил Николай Поворозник.

Напоминаем:

После завершения проектных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона, которые будут стоить около 7 млрд гривен.

Экономическая правда