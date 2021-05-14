Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года
Депутаты Киевского городского совета приняли решение о разработке 219-ти Детальных планов территории, регламентирующих коммерческую застройку в микрорайонах города.
За продление действия городской программы создания градостроительной документации, принятой в 2013 году, 13 мая проголосовали 68 депутатов КГС.
Поддержали решение большинство депутатов от УДАРа, Европейской солидарности, все присутствующие депутаты ОПЗЖ и "Батькивщины". "Против" голосовали "Голос" и "Еднисть". Депутаты "Слуги народа" воздержались или не голосовали.
Закон "О регулировании градостроительной деятельности" требует, чтобы ДПТ уточняли положения Генерального плана. Однако действие действующего Генплана завершилось в 2020 году, а разработка нового проекта Генплана продолжается с 2008 года.
В то же время в Киеве в последние годы ДПТ используются для застройки территорий "в обход Генплана" и часто противоречат главному градостроительному документу.
В случае принятия проекта Генплана, в нем должны будут учесть все принятые ДПТ.
Голосование за скандальный ДПТ на Минском массиве перенесли на следующее заседание.
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Экономическая правда
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