Киевсовет снова рассмотрит предложение построить на землях агрокомбината новый микрорайон - депутат

13 мая Киевский городской совет вновь рассмотрит вопрос о принятии Детального плана территории (ДПТ) в Оболонском районе города Киева, которым предлагается построить в Оболонском районе города Киева новый микрорайон в 19 жилых домов высотой до 26 этажей.

Об этом сообщил внефракционный депутат Киевсовета Константин Богатов.

По сообщению, застройка планируется в пределах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса.

"Официальный инвестор этого ДПТ - ООО "Датолит", компания, аффилированная с известным киевским застройщиком - ООО "СТОЛИЦА ГРУПП" и его многолетним руководителем Владиславой Молчановой", - написал он.

По данным youcontrol. com.ua, Владислава Молчанова покинула должность управляющего партнера и бенефициара ООО "СТОЛИЦА ГРУПП" в 2017 году, положив управления на сына Ивана, а ООО "Датолит" - в 2019 году.

22 апреля это ДПТ уже обсуждался на сессии Киевсовета, но тогда депутаты его не поддержали. Согласно Регламенту Киевсовета, повторное рассмотрение вопроса - это последний шанс на его принятие на этой сессии.

Он напомнил, что после 24 июля этого года вступят в силу изменения в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности", согласно которым застройщики вообще не смогут инвестировать в разработку ДПТ под себя. По его словам, тогда новый микрорайон на Оболони уже не смогут свести, по крайней мере на условиях частной компании.

"Место планируемой застройки сегодня называется "поля орошения". Ранее здесь были теплицы и хозяйственные постройки ГП "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица", которому и сейчас эта земля (два участка площадью 32 га) принадлежит на праве постоянного пользования.

Отметим, что сейчас на землях агрокомбината невозможно построить жилые дома, поскольку они предназначены для ведения сельского хозяйства, а ст. 24 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" запрещает изменять целевое назначение земельного участка, если это не соответствует детальному плану территории", - говорится в сообщении депутата.

Напоминаем:

По данным расследования газеты "Остров Оболонь", земельные участки агрокомбината "Пуща-Водица" фигурируют в действующем уголовном производстве: № 12019000000001057 от 12.11.2019 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", ч. 5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", подследственность которого определена по Государственным бюро расследований.

В сообщении говорится, что в Киевской области путем "бесплатной приватизации" на подставных физических лиц, а также "отказе землепользователя" в пользу конкретных юридических лиц была выведена из государственной собственности 1425 га земель агрокомбината.

Также по столичных земель расследование продолжается. Известно, что с 2006 года около 400 га передан под жилую и торговую застройку группе 8 компаний, аффилированных с ООО "СТОЛИЦА ГРУПП".Для этого между агрокомбинатом "Пуща-Водица" и этими компаниями был подписан пул сделок, которые фактически являются договорами "о совместной деятельности", запрещенных для подписания без согласования с Кабмином (согласно распоряжению Кабмина "Вопросы заключения некоторых договоров" от 07.05.2008 № 703 р, действующему на момент заключения договоров).

Инвестиционные договоры были заключены якобы для поддержки "сельскохозяйственного предприятия, восприятие расширению и модернизации производственных мощностей по созданию сельхозпродукции", а по факту - для строительства. По его окончании агрокомбинат должен был получить имущественные права на 5% жилой площади объекта строительства. Но позже дополнительными соглашениями к инвестдоговоров госпредприятию предлагалось выкупить построенные квартиры по заниженной стоимости или просто "взять деньгами". По итогам операций и судя по справки Государственной аудиторской службы Украины 21.08.2017 № 07-17 / 512, агрокомбинат получил по 4 инвестиционным договорам меньше 5 млн долл.