Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 миллионов долларов выкупа - СМИ

Компания Colonial Pipeline, что в результате кибератаки 7 мая заблокировала работу одного из крупнейших трубопроводов США, заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа за разблокировку файлов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Транзакция, по данным издания, состоялась в день кибератаки - 7 мая. Между тем, ранее в СМИ появилась информация, что компания не планировала уплату выкупа ради восстановления работы одного из крупнейших трубопроводов Штатов.

Colonial Pipeline для перевода воспользовалась криптовалютой, которую невозможно отследить, в течение нескольких часов после нападения. Один из собеседников агентства отметил, что чиновники США знают о платеже Colonial.

После транзакции хакеры предоставили оператору инструмент для восстановления компьютерной сети. Однако он был настолько медленным, что компания продолжала использовать собственные резервные копии, чтобы помочь восстановить систему, добавил один из собеседников.

Напоминаем:

Компания Colonial Pipeline претерпела кибератаку 7 мая. Сеть ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны.

Тогда компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9000 километров, чтобы сдержать кибератаку. Из-за нападения правительство США объявило чрезвычайное положение. 13 мая работу начали восстанавливать.

Впоследствии выяснилось, что преступная группировка DarkSide, которое, как считается, стоит за кибератакой на американский трубопровод Colonial Pipeline, - из России.

Экономическая правда