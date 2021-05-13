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Американский трубопровод возобновляет работу после кибератаки

Четверг, 13 мая 2021, 12:32
 
COLPIPE.COM

Американский трубопровод Colonial Pipeline, чью работу парализовала кибератака 7 мая, начал восстанавливать свою работу - он обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны.

Об этом сообщается в пресс-релизе Colonial Pipeline.

Работу начали восстанавливать в 17:00 ET, говорят в компании (00:00 по Киеву). После перезапуска понадобится несколько дней, чтобы полностью восстановить цепочку поставок продукции.

Colonial Pipeline добавила, что отдельные рынки, которые обслуживает компания, могут чувствовать периодические перебои в обслуживании в течение периода запуска. Трубопроводом доставляются, в частности, бензин, дизельное топливо и реактивное топливо.

Кроме того, будет проведена серия оценок безопасности трубопроводов.

Напоминаем:

Компания Colonial Pipeline претерпела кибератаку 7 мая. Сеть ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов из американских нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива до густонаселенных штатов США на востоке и юге страны.

Тогда компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9000 километров, чтобы сдержать кибератаку. Из-за нападения правительство США объявило чрезвычайное положение.

Впоследствии выяснилось, что преступная группировка DarkSide, которое, как считается, стоит за кибератакой на американский трубопровод Colonial Pipeline, - из России.

Экономическая правда

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США кибербезопасность

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