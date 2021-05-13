После инцидента на Закарпатье "Укрпочта" прекратит перевозки пчел

Фото: ВИталий Глагола/Telegam

"Укрпочта" заявила, что в следующем году прекратит предоставление услуги перевозки пчел.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

12 мая журналист Виталий Глагола сообщил, что 8 миллионов пчел погибли во время отправки "Укрпочтой" из Закарпатья.

Пчеловоды, которые осуществили отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания.

Сообщалось, что пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость этих пчел на рынке составляет около 500 тыс гривен.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Закарпатья, правоохранители зарегистрировали заявления.

"Нам очень жаль, что так произошло. Укрпочта ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании.

То, что произошло сегодня, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до + 27°С и выше", - говорится в позиции "Укрпочты".

В компании заявляют, что перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями.

"Также следует понимать, что грузовики, которыми Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха. Кроме того, в начале сезона сотрудники Укрпочты были неоднократно проинформированы об условиях пересылки пчел.

Сейчас Закарпатская дирекция Укрпочты выясняет детали инцидента. Параллельно коллеги уже провели переговоры с Ассоциацией пчеловодов и, непосредственно, с пчеловодами-отправителями. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - добавили в пресс-службе.

В Укрпочте добавили, что требования к пересылке и транспортировки пчел будут усилены. В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос о температурных ограниченияхх: Укрпочта не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать + 20°С.

"На будущее, учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться в специализированные перевозчиков, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел", - резюмировали в компании.

Экономическая правда