Электромобили Tesla можно купить за биткоины – Маск

Tesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту биткоин в качестве оплаты за свои электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор Илон Маск написал в Твиттере, что "теперь вы можете купить Tesla за биткоины" и что оплата биткоинами также будет доступна для клиентов за пределами США в конце этого года.

Он добавил, что Tesla будет использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом, и что любой биткоин, выплаченный компании, будет сохранен как биткоин и не будет конвертирован в фиатную валюту.

Напоминаем:

В феврале Tesla сообщила о своих инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов и сообщила о своем намерении начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.

Ведущий мировой производитель электромобилей сделал ставку на биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе, чтобы позволить покупать цифровые активы.