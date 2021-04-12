Популярный электромобиль Nissan Leaf будет официально продаваться в Украине

Компания "Ниссан Мотор Украина" сообщила об официальном старте продаж этим летом Nissan Leaf - одного из самых популярных электромобилей в мире.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оснащенный передовыми технологиями Nissan, обновленный Leaf поразит украинских покупателей и сторонников электромобилей и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень.

Сочетая электрический двигатель с нулевым уровнем выбросов вредных веществ, обновленный Nissan Leaf - яркий представитель концепции "Nissan Intelligent Mobility" - предлагает новые качественные впечатления от вождения. С технологиями "Nissan Intelligent Mobility" клиенты Nissan будут чувствовать себя увереннее за рулем и смогут лучше чувствовать ситуацию вокруг автомобиля. Замечательный интерьер не оставит никого равнодушным и подарит еще больше комфорта", - добавили в компании.

Отмечается, что на сегодня Nissan Leaf является одним из мировых бестселлеров среди электромобилей, с более чем 500 тыс проданными автомобилями.

В "Ниссан Мотор Украина" обещают новости относительно комплектаций, цен и времени презентации Nissan Leaf в Украине сообщить позже.

Напомним:

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка электрокаров снова стал Nissan Leaf - 151 регистрация.

Экономическая правда