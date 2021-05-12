Госавиаслужба аннулировала права украинского SkyUp на 33 маршрута

Государственная авиационная служба аннулировала права украинского лоукостера SkyUp на 33 маршрута на основании заявления компании.

Об этом сообщает avianews.

SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.

Из Львова лоукостер не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу. Из Одессы - Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья — в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу, из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Также Госавиаслужба по обращению уменьшила возможную частоту полетов компании на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку.

Отмечается, что авиаперевозчики обычно отказываются от прав на маршруты добровольно в случае, если не считают их перспективными. Таким образом они могут получить высшее баллы при подаче заявления на другие, более популярные направления. На конкурсах Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Напоминаем:

Госавиаслужба выдала права SkyUp и "Розе Ветров" (Windrose) для полетов на четырех международных и внутренних маршрутах.