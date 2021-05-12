Безос в мае продал 2 миллиона акций Amazon на 6,7 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос в мае продал 2 миллиона акций компании на приблизительно 6,7 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что 11 мая Безос продал 521 936 акций общей стоимостью 1,7 млрд долларов.

Всего в мае он трижды продавал свои акции.

"Безос - самый богатый человек мира - продолжает удерживать около 10% акций Amazon, это самый большой источник его состояния в 188 млрд долл (по данным Bloomberg Billionaires Index)", - говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что акции Amazon в прошлом году выросли на 76% на фоне того, что люди во времена пандемии начали активно делать покупки онлайн.

Однако с конца апреля акции компании упали на 7% - инвесторы выходят из акций технологических компаний на фоне опасений относительно инфляции.

"Основатель Amazon использовал продажу акций для финансирования своей ракетной компании Blue Origin, также он выделил 10 млрд долл для "Фонда Земли имени Безоса" для помощи в противодействии последствиям изменения климата. Кроме того, Безос строит одну из крупнейших мегаяхт в мире и занимается недвижимостью", - говорится в статье.

Напомним:

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос продал около 739 тыс акций компании на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Экономическая правда