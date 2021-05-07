Безос продав акцій Amazon на 2,5 мільярда доларів

Засновник Amazon Джефф Безос цього тижня продав близько 739 тисяч акцій компанії на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США.

"Це перший великий продаж акцій Безосом цього року. Згідно з окремою заявкою, він планує продати ще 2 мільйони акцій", - пише агентство.

Зазначається, що Безос - найбагатша людина світу - продовжує утримувати понад 10% акцій Amazon, це основне джерело його статків в 191,3 млрд дол (за даними Bloomberg Billionaires Index).

Агентство додає, що залучені кошти підуть на розвиток аерокосмічної компанії Blue Origin.

Раніше Blue Origin заявила, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Економічна правда