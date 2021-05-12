Минэнерго выплатит шахтерам более 800 миллионов по долгам по зарплате
Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов по погашению задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, средства выплатят как можно скорее.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по зарплате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 млн грн.
Сообщалось, что руководство Минэнерго подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua