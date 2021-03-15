Виплату зарплати шахтарям розблоковано – Міненерго

Керівництво Міненерго підписало низку наказів, які забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема щодо виплат зарплати працівникам вугледобувних підприємств.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, підписано накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:

виплати зарплат шахтарям (понад 3 млрд грн на 2021 рік, включно із фінансуванням робіт на шахті 10 Нововолинська);

фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд грн);

фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн грн);

фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн грн);

фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн грн).

"Це стало можливим завдяки ухваленню парламентом ЗУ № 1285-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", який наділив виконувачів обов'язків міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування.

У Міненерго додали, що до прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконувача обов'язків міністра.

"Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі, незважаючи на те, що у державному бюджеті кошти було закладено", - пояснили у відомстві.

Економічна правда