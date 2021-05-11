Всемирный банк предоставит Украине 90 миллионов долларов на вакцинацию
Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллионов долларов в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация", целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Среди направлений проекта – улучшение инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцин, возмещение расходов на проведение прививок, усиление IT систем и информационные кампании по повышению осведомленности населения.
Проект Всемирного банка также покроет расходы Национальной службы здоровья на прививку 10 млн человек и "обеспечит эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой внедрения вакцинации в Украине".
Новый заем поможет Украине с закупкой вакцин и внедрением прививок как в контексте международной инициативы COVAX, так и других:
"Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической сейчас целью является ускорение темпов прививок, при этом обращая внимание на группы риска", - добавил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.
Напоминаем:
Вскоре Совет директоров Всемирного банка рассмотрит финансирование 5 совместных с Украиной проектов, в частности по вакцинации от COVID-19 - стороны также готовятся к обсуждению следующей четырехлетней стратегии партнерства.
В январе сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua