Всемирный банк предоставит Украине 90 миллионов долларов на вакцинацию

Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллионов долларов в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация", целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Среди направлений проекта – улучшение инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцин, возмещение расходов на проведение прививок, усиление IT систем и информационные кампании по повышению осведомленности населения.

Проект Всемирного банка также покроет расходы Национальной службы здоровья на прививку 10 млн человек и "обеспечит эффективное распределение вакцин между приоритетными группами, как определено дорожной картой внедрения вакцинации в Украине".

Новый заем поможет Украине с закупкой вакцин и внедрением прививок как в контексте международной инициативы COVAX, так и других:

"Украина уже начала вакцинировать приоритетные группы, однако критической сейчас целью является ускорение темпов прививок, при этом обращая внимание на группы риска", - добавил директор банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Напоминаем:

Вскоре Совет директоров Всемирного банка рассмотрит финансирование 5 совместных с Украиной проектов, в частности по вакцинации от COVID-19 - стороны также готовятся к обсуждению следующей четырехлетней стратегии партнерства.

В январе сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Экономическая правда