Світовий банк надасть близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19

Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила під час пресбрифінгу 21 січня, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.

"Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - додала Шаталова.