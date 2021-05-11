Мобильные операторы запустили 4G на последней станции киевского метро

Украинские мобильные операторы запустили 4G на последней станции столичного метро - на "Теремках": отныне 4G интернет доступен на всех станциях метро.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone Ukraine в Facebok.

"Следующая станция с 4G покрытием. И все последующие тоже!

Теперь скоростной 4G интернет работает на всех станциях киевского метро, ​​ведь произошло подключение последней из них - Теремки", - говорится в сообщении.

Для работы 4G в метро Киева операторы "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei.

Напомним:

С 5 марта 2020 года три мобильные операторы начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок". Это первая станция столичной "подземки", где стал доступен скоростной мобильный интернет.

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G-связь еще в семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Экономическая правда