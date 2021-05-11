Центрэнерго до конца мая продаст электроэнергию на 7 аукционах - меморандум

"Центрэнерго" и Украинская энергетическая биржа заключили меморандум о сотрудничестве, по которому компания проведет 10 аукционов по продаже электроэнергии до 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

В период с 14 мая по 21 июля 2021 года компания планирует провести 10 аукционов по продаже электроэнергии базовой нагрузки с различным графиком поставки. Из них 7 состоятся до конца мая.

Кроме того, 17 мая состоится аукцион по продаже электроэнергии пиковой нагрузки (с 8:00 до 23:00) в период июня - сентября.

"Наша обновленная стратегия торгов предусматривает продажу электроэнергии мелкими лотами, следовательно большое количество конечных потребителей могут самостоятельно обеспечить себя необходимым ресурсом", - добавил член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак.

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между УЭБ и "Центрэнерго" вступил в силу с момента подписания.

Гендиректор биржи Александр Коваленко также прокомментировал подписание: "Рост объемов биржевой торговли электроэнергией - это позитивный сигнал для всего рынка. Высокая конкуренция на аукционах обеспечивает формирование справедливых цен, соответствующих реальной стоимости электроэнергии в стране ".

Напоминаем:

По итогам 1 квартала 2021 года ПАО "Центрэнерго" отчиталось о 794,7 млн грн убытка - в первом квартале 2020 года компания отчиталась о 163 млн грн убытка.

Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП сообщила о начале расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии с 29 марта, среди них "Центрэнерго", государственный "Гарпок" и компании "ДТЭК".

Экономическая правда