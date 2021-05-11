КС рассмотрит представление о неконституционности назначения членов Нацкомиссии по тарифам

Большая палата Конституционного Суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов относительно соответствию Конституции назначения членов Нацкомиссии по тарифам.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном сайте суда будет вестись трансляция заседания.

Напомним:

В ноябре 2020 года в Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина"). Обращение подписали депутаты от "Батькивщины", "Нашего края", "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других фракций и групп.

Депутаты просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ, а также нормы "Заключительных и переходных положений" закона о НКРЭКУ в редакции от декабря 2019 года в части полномочий президента назначать временных членов Комиссии и утверждать график ротации членов НКРЭКУ.

Экономическая правда