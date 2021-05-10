Цены на гречку снижаются, дефицита нет – Минэкономики



В апреле цена на крупы гречневые, которые входят в перечень социально значимых товаров, снизилась на 0,4%, продукции достаточно для полного обеспечения внутреннего спроса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Так, цена по состоянию на 30 апреля составила 40,06 грн / кг. На снижение повлияло, в частности, программа господдержки аграриев для стимулирования производства гречихи. Ею предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречихи, ожидается охват в 15 000 га.

"Также, Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены", - добавили в ведомстве.

В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн - на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки на начало МГ составляют 10 тыс. тонн, а в конце прогнозируются на уровне 20 тыс. тонн.

По состоянию на 1 мая 2021 года Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречки и импортировала 31,3 тыс. тонн (в частности, РФ - 18,9 тыс. тонн, Казахстана - 9 тыс. тонн, Беларуси - 3,4 тыс. тонн). Также было импортировано 19 тыс. тонн зерна злаков, из которых гречневая крупа составляет около 15 тыс. тонн.

"Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки. Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет", - подытожили в Минэкономики.

Напоминаем:

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 - на 0,7%.

Экономическая правда