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За миссию в месяц со SpaceX рассчитались в криптовалюте Dogecoin

Понедельник, 10 мая 2021, 11:48
 

Компания SpaceX Илона Маска позволила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp. за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2022 году на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX полетит небольшой спутник для исследований в космосе - "CubeSat". Запуск состоится в рамках миссии на Луну, спутник DOGE-1 весит около 40 кг.

В то же время, ни одна из компаний не раскрывают деталей сделки. В частности, неизвестно, сколько Dogecoin было привлечено в транзакции.

Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира. На рост повлияли и высказывания Маска течение последних нескольких месяцев.

Маск 9 мая сообщил о происшествии в своем Twitter. Он написал, что это "первая криптовалюта и первый мем в космосе"

Напоминаем:

Dogecoin, насмешливая криптовалюта с изображением собаки Сиба-ину в качестве талисмана, достигла рекордной отметки 8 февраля после того, как миллиардер Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.

Экономическая правда



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криптовалюта Маск SpaceX

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