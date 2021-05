За миссию в месяц со SpaceX рассчитались в криптовалюте Dogecoin

Компания SpaceX Илона Маска позволила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp. за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2022 году на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX полетит небольшой спутник для исследований в космосе - "CubeSat". Запуск состоится в рамках миссии на Луну, спутник DOGE-1 весит около 40 кг.

В то же время, ни одна из компаний не раскрывают деталей сделки. В частности, неизвестно, сколько Dogecoin было привлечено в транзакции.

Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира. На рост повлияли и высказывания Маска течение последних нескольких месяцев.

Маск 9 мая сообщил о происшествии в своем Twitter. Он написал, что это "первая криптовалюта и первый мем в космосе"

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW