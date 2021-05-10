За миссию в месяц со SpaceX рассчитались в криптовалюте Dogecoin
Компания SpaceX Илона Маска позволила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp. за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, которая была создана в 2013 году как шутка.
Об этом сообщает Bloomberg.
В 2022 году на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX полетит небольшой спутник для исследований в космосе - "CubeSat". Запуск состоится в рамках миссии на Луну, спутник DOGE-1 весит около 40 кг.
В то же время, ни одна из компаний не раскрывают деталей сделки. В частности, неизвестно, сколько Dogecoin было привлечено в транзакции.
Цифровую валюту Dogecoin запустили в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира. На рост повлияли и высказывания Маска течение последних нескольких месяцев.
Маск 9 мая сообщил о происшествии в своем Twitter. Он написал, что это "первая криптовалюта и первый мем в космосе"
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
Напоминаем:
Dogecoin, насмешливая криптовалюта с изображением собаки Сиба-ину в качестве талисмана, достигла рекордной отметки 8 февраля после того, как миллиардер Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua