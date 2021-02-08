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Криптовалюта Dogecoin б'є рекорди після твітів Маска і Снуп Догга

Понеділок, 8 лютого 2021, 10:40
 

Dogecoin, глузлива криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну в якості талісмана, досягла рекордної позначки 8 лютого після того, як мільярдер Ілон Маск, репер Снуп Догг і басист Kiss Джин Сіммонс написали про це в Twitter.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними платформи CoinGecko, вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента за ринкової капіталізації 10,5 млрд доларів. Монета увійшла в десятку криптовалют за ринковою вартістю.

Маск, найбагатша людина в світі, останнім часом кілька разів писав у Твіттері про Dogecoin.

Snoop Dogg прикріпив твіт зі словом "Snoop Doge".

Сіммонс, учасник американського рок-гурту Kiss, розповів, скільки люди могли б заробити, якби купили Dogecoin раніше.

Виступаючи 1 лютого в соціальному аудіо-додатку Clubhouse, Маск сказав, що підтримує біткоїн і вважає, що це "добре". Він додав, що його коментарі до Dogecoin були жартами.

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