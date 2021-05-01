Все разделы
Укр / Рус

По программе 5-7-9 за неделю выдали кредитов 2,2 миллиарда, в правительстве говорят, что это самый высокий уровень за весь период

Суббота, 1 мая 2021, 18:00
 

По программе 5-7-9 выдали кредитов 2,2 миллиарда гривен, это самый высокий уровень с начала работы программы. 

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук. 

 "Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы ", - отмечается в сообщении. 

Также указывается, что за прошедшую неделю выдано кредитов на 2,2 миллиарда гривен. 

За последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти 40 млрд гривен. 

Напомним:

55% кредитного портфеля программы "Доступные 5-7-9%" приходится на сельхозпредприятия. 

Кредиты 5-7-9% не стали инструментом развития бизнеса: на что пошли средства налогоплательщиков



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кредит Шмыгаль

powered by lun.ua
Материалы по теме
С начала года Ощадбанк выдал автокредитов на более 1 миллиард 29 апреля 2021, 14:10
100 миллионов долларов кредита от МБРР: малый и средний бизнес получат допфинансирование 28 апреля 2021, 12:40
Украина привлечет 90 миллионов долларов кредита от МБРР на закупку вакцин 28 апреля 2021, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!