"Доступные кредиты 5-7-9%": какие отрасли чаще всего пользуются программой

55% кредитного портфеля программы "Доступные 5-7-9%" приходится на сельхозпредприятия.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что последние данные Фонда развития предпринимательства на 11 января показывают такое распределение кредитов по программе:

сельское хозяйство - 55%;

торговля - 18%;

промышленность - 16%;

услуги - 8%;

строительство - 2%;

другие отрасли - менее 2%.

"За время программы привлеченніе банки выдали 7 678 займов, но одно предприятие может получать несколько кредитов, если их общая сумма не превышает 1,5 миллиона гривен.

Как отмечают в министерстве, карантинные ограничения 2020 года не снизили интерес предпринимателей к льготным кредитам. Напротив, по наблюдениям ведомства, из-за изменений в программе, которые предусматривают получение кредита на финансирование оборотного капитала и рефинансирования уже имеющейся задолженности перед банками, спрос на участие в ней вырос", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 11.01.2021 кредиты на рефинансирование составляют более 62% кредитного портфеля программы - более 11 миллиардов гривен, в то время как кредиты на инвестиционные цели и на антикризисные цели (финансирование оборотного капитала и на производство лекарственных/медицинских средств) составляют по около 19% кредитного портфеля", - добавили в Минфине.

Отмечается, что министерство пока не фиксировало случаев нарушения условий программ в части просрочки выплат по кредитам или нецелевого использования полученных средств.

При этом, условия программы позволяют отсрочить выплаты по кредиту до 12 месяцев, но не позднее чем до 31 декабря 2021 года.

Всего с начала программы банки-участники программы "5-7-9" выдали 17,8 миллиарда гривень займов.