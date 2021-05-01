Запорожская АЕС отключила еще один блок для ремонта
1 мая 2021 года еще один энергоблок Запорожской АЭС №5 отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Об этом сообщает информцентр ЗАЭС.
В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2960 МВт. На энергоблоке №3 идет 47 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 14 сутки планового капитального ремонта.
"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
18 апреля Запорожская атомная электростанция отключила шестой блок от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта.
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