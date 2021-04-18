Запорожская АЕС отключила один блок для ремонта
Воскресенье, 18 апреля 2021, 15:42
Запорожская атомная электростанция отключила шестой блок от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта.
Об этом сообщила пресс-служба станции.
"18 апреля 2021 в 00 часов 01 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт. В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
По информации из пресс-релиза, суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт. На энергоблоке №1 идет 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта.
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