Оператор ГТС получил прибыль на более чем 20 миллиардов в 2020

Согласно финансовой отчетности оператора газотранспортной системы Украины, подтвержденной аудитом, чистая прибыль компании составила 20,4 миллиарда грн в 2020 году.

Об этом говорится на сайте оператора.

Другие ключевые финансовые показатели 2020 таковы:

доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн;

доход от деятельности на внутреннем рынке 10,1 млрд грн;

операционные расходы, 34,6 грн млрд;

уплачено налогов, 14,9 млрд грн;

EBITDA, 29,7 млрд грн.

"Компания пока почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%", - отметили в ОГТСУ.

Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.