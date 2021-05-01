Оператор ГТС получил прибыль на более чем 20 миллиардов в 2020
Согласно финансовой отчетности оператора газотранспортной системы Украины, подтвержденной аудитом, чистая прибыль компании составила 20,4 миллиарда грн в 2020 году.
Об этом говорится на сайте оператора.
Другие ключевые финансовые показатели 2020 таковы:
- доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн;
- доход от деятельности на внутреннем рынке 10,1 млрд грн;
- операционные расходы, 34,6 грн млрд;
- уплачено налогов, 14,9 млрд грн;
- EBITDA, 29,7 млрд грн.
"Компания пока почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%", - отметили в ОГТСУ.
Напоминаем:
Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.
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