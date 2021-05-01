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Оператор ГТС получил прибыль на более чем 20 миллиардов в 2020

Суббота, 1 мая 2021, 10:00
 

Согласно финансовой отчетности оператора газотранспортной системы Украины, подтвержденной аудитом, чистая прибыль компании составила 20,4 миллиарда грн в 2020 году. 

Об этом говорится на сайте оператора. 

Другие ключевые финансовые показатели 2020 таковы: 

  • доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн; 
  • доход от деятельности на внутреннем рынке 10,1 млрд грн; 
  • операционные расходы, 34,6 грн млрд; 
  • уплачено налогов, 14,9 млрд грн; 
  • EBITDA, 29,7 млрд грн. 

"Компания пока почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%", - отметили в ОГТСУ.

Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.

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Экономическая правда
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