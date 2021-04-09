Укрзализныця рассматривает выпуск еврооблигаций в этом году

Укрзализныця с целью рефинансирования своих обязательств рассматривает выпуск еврооблигаций в 2021 году и ищет лучшие варианты для заимствований, в частности в банках.

Об этом говорится в консолидированной отчетности Укрзализныци.

Так, с целью рефинансирования текущей части процентных кредитов и заимствований группы, УЗ рассматривает выпуск еврооблигаций и работает над получением необходимых разрешений.

Кроме того, в компании работают над привлечением заимствований с лучшими условиями по сравнению с имеющимися из альтернативных коммерческих источников. Речь идет об украинских и международных банках.

"Управленческий персонал также рассматривает возможность привлечения финансирования от государственных банков и механизмов государственной поддержки, если не удастся вовремя привлечь средства на международных рынках капитала", - говорится в отчетности.

Напоминаем:

Укрзализныця по итогам 2020 получила чистый убыток в 11,9 миллиарда гривень, в 2019 году прибыль составила почти 3 миллиарда.

Экономическая правда