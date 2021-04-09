Следственная комиссия считает финплан Укрзализныци на 2021 год "фикцией"

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показатели от перевозок.

Об этом руководительница ВСК Юлия Гришина сообщила в Facebook по итогам заседания комиссии.

"По предварительной оценке членов ВСК, доход "Укрзализныци" от грузоперевозки на 2021 год искусственно завышен на 18,6% или на 13,4 млрд грн. Также искусственно завышаются доходы от пассажирских перевозок на фоне их падения", - написала Гришина.

По ее словам, члены ВСК потому расценивают финплан УЗ на 2021 год как "фикцию, нереальную к исполнению". По результатам расследования деятельности Наблюдательного совета и Правления "Укрзализныци" комиссия вынесет соответствующее решение президенту, премьеру и министру инфраструктуры.

Также на заседании обсуждали неготовность больниц УЗ принимать людей. По словам и.о. главы железной дороги Ивана Юрика, "управление внутренней безопасности вплоть до марта этого года блокировало филиала "Центра охраны здоровья" проведение необходимых закупок". По этому вопросу ведется расследование.

Кроме того поднимался вопрос схода поезда возле Славгорода. По словам Юрика, расследование продолжается, и причиной пока видится человеческий фактор. "Речь о бригаде, которая настраивала пути после температурного перепада и по каким-то причинам не сообщила о необходимости снижения скорости на этом участке, а то и полной остановки движения", - пояснила Гришина.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 31 марта принял финансовый план Укрзализныци, которым в частности предусмотрены доходы компаний в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен.

Укрзализныця отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за служебной халатности которых 29 марта с рельсов могли сойти 6 вагонов Интерсити + на маршруте Киев - Запорожье, открыто уголовное производство.

Экономическая правда