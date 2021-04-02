УЗ відсторонила керівників залізниці, через яких Інтерсіті міг зійти з рейок

Укрзалізниця відсторонила низку керівників Придніпровської залізниці через службову недбалість яких 29 березня з рейок могли зійти 6 вагонів Інтерсіті+ на маршруті Київ – Запоріжжя, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Попередні висновки службового розслідування причин аварії – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії", – йдеться у заяві УЗ.

Зокрема, у компанії створили комісію, яка розслідує обставини сходження з рейок потягу 29 березня. Наразі вона виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці та під час ведення журналів обліку.

" Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", – зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Нагадуємо:

Укрзалізниця відновила рух між Запоріжжям та Дніпром, та попереджає про вимушену затримку рейсів – раніше 29 березня потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок біля міста Славгород, що на Дніпропетровщині.

Шість вагонів швидкісного потягу "Інтерсіті", що прямував із Києва до Запоріжжя, зійшли із рейок недалеко від кінцевої станції.

Економічна правда