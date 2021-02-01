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Стартап Маска вживил в мозг обезьяны чип, который позволяет силой мысли играть в видеоигры

Понедельник, 1 февраля 2021, 17:20
 

Основанная Маском нейротехнологичная компания Neuralink, которая разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно вживила в мозг обезьяны чип, который позволил ей играть в видеоигры силой мысли.

Об этом Маск рассказал во время общения в чате в приложении Clubhouse, пишет Bloomberg.

"У нас есть обезьяна с беспроводным чипом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего ума", - сказал Маск.

По его словам, обезьяна "счастлива", а чип незаметен.

В компании Neuralink рассчитывают, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

Также Маск пообещал в ближайшее время, примерно через месяц, показать видео с обезьянами, которые играют в видеоигры.

Кроме этого, он пояснил, что цель этой технологии заключается в лечении травм мозга и позвоночника и компенсации утраченных возможностей людей с помощью имплантированного чипа.

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Экономическая правда

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