Киевсовет расширил льготы для бизнеса и позволил бесплатно парковаться на время карантина

Депутаты Киевсовета поддержали расширение перечня льгот для малого и среднего бизнеса, а также разрешили водителям бесплатно парковаться на площадках "Киевтранспарксервиса".

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, на период действия карантина будет уменьшен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в частности - открытых площадок. Взнос составит одну гривню, независимо от определенного в договорах размера долевого участия.

Для владельцев объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети размер взноса будет оставаться 50% от размера долевого участия, определенного в договорах.

Также появятся льготы на размещение средств наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной формы собственности. Так, плата составит 50% от указанной в договоре - речь идет о пользовании местами, которые являются собственностью общины.

Кроме того, для водителей, которые передвигаются по столице, на период действия карантина отменена плата за пользование парковочными площадками "Киевтранспарксервиса".

Киевсовет поручил исполнительному органу расширить перечень бизнесов, на которые распространяется финансово-кредитная поддержка для обслуживания их кредитных заимствований. На период действия карантина финансово-кредитная поддержка от города увеличивается с 50% до 99% от суммы процентов по кредитным договорам предпринимателей.

То есть предприниматели смогут получить кредиты всего под 0,01%. А по результатам перечня будет увеличена помощь бизнесу с 9 млн грн до 50 млн грн прямых расходов из бюджета.

В КГГА напоминают, что для представителей бизнеса, которые арендуют имущество территориальной общины города Киева, но не могут продолжить ведение деятельности, размер арендной платы будет оставаться в размере 1 гривня, независимо от условий договора.

"В случае продолжения деятельности, плата за аренду коммунального имущества составит 50% от определенной суммы в договоре. То есть независимо от того, работает бизнес или нет - в обоих случаях действуют льготы", - добавили в администрации.

Читайте также: "Туда не ходите – там менты". Как бизнес работает в условиях тотального локдауна

Напоминаем:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные водители смогут парковаться бесплатно на парковках КП "Киевтранспарксервис" до завершения строгого карантина в Киеве.

Экономическая правда