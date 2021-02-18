Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", - зазначив Зеленський.

"Ухвалені парламентом за основу проєкти законів (№ 4643-д, № 4644-д) пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тис євро.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами", - додали в ОП.

"Процедура проста й зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп).

"Цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис автовласників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Економічна правда