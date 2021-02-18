Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс
Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", - зазначив Зеленський.
"Ухвалені парламентом за основу проєкти законів (№ 4643-д, № 4644-д) пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тис євро.
На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами", - додали в ОП.
"Процедура проста й зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп).
"Цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис автовласників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.
Економічна правда
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