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Раде рекомендовали принять закон о реструктуризации валютной ипотеки

Четверг, 8 апреля 2021, 17:15
 

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принят во втором чтении и в целом законопроект №4475 относительно реструктуризации валютной ипотеки.

Об этом в Telegram сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Текст законопроекта со всеми правками ко второму чтению еще не обнародован.

Комитет согласовал также законопроекты № 4398 (о реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства) и № 4399 (предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга).

Отметим, что на следующей неделе Верховная Рада проведет два внеочередных пленарных заседаниях 13 и 15 апреля, на которых рассмотрит ряд законодательных инициатив.

Планируется, в частности, рассмотреть во втором чтении три законопроекта, касающихся "валютных заемщиков": 4475, 4398, 4399.

"Откладывать рассмотрение мы просто не можем, ведь 21 апреля истекает срок действия моратория на выселение из единственного жилья", - указывает нардеп Евгения Кравчук.

Напомним:

Верховная Рада на внеочередном заседании 19 марта приняла в целом законопроект, которым определяются условия проведения реструктуризации валютных кредитов, которые банки выдавали в прошлом лицам, что не имели регулярного дохода в иностранной валюте.

Экономическая правда

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Рада ипотека валюта финансы

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