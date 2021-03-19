Рада приняла за основу законопроект о реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада на внеочередном заседании 19 марта приняла законопроект, которым определяются условия проведения реструктуризации валютных кредитов, которые банки выдавали в прошлом лицам, что не имели регулярного дохода в иностранной валюте.

Это известно из документов к законопроекту 4475, который поддержали 265 депутатов.

Сейчас предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте запрещено законом, отмечают авторы законопроекта. Однако ранее банки "предоставляли кредиты в иностранной валюте физическим лицам, которые не имели, и не будут иметь в будущем регулярного дохода в иностранной валюте".

Поэтому изменениями предлагается защитить заемщиков, получивших такие кредиты от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также целью законопроекту есть восстановить платежеспособность заемщиков, которые не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам.

Таким образом, законопроектом предлагается:

провести обязательную реструктуризацию на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации), условия реструктуризации определить законом (а не договором);

по результатам реструктуризации пересчитать все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную до проведения реструктуризации неустойку зачислить на погашение "тела" кредита и процентов за пользование;

пересмотреть процентную ставку по кредиту до реструктуризации на следующую: половина размера украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в соответствующей иностранной валюте;

после реструктуризации установить ставку за пользование кредитом в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физлиц в гривне.

Также после реструктуризации в течение трех лет будет запрещено принудительно обращать взыскания на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения выполнения просроченного обязательства. Кредитодателю будет запрещено оформлять ипотечное жилье в свою собственность или продавать его на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Экономическая правда





