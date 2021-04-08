Владелец трейдера Wexler Group отрицает свою связь с Медведчуком

Петр Белз

Владелец компании Wexler Group Петр Белз, одного из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину, заявил, что уже прекратил сотрудничество с близким к Виктору Медведчуку бизнесменом Нисаном Моисеевым и не закупает топливо в его компании Proton Energy Group S.A.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Мы сотрудничали с компанией Proton Нисана Моисеева (которого называют партнером Виктора Медведчука. - ЭП). Познакомились с ним в 2012 году. Он в тот момент поставлял основные объемы на WOG и OKKO.

Тогда же он начал осуществлять поставки и на нас, поскольку ему был интересен рынок Украины, он часто сюда приезжал. Я с ним вел разговоры о возможности покупки какой-то сетки АЗС. Мы даже изучали этот вопрос", - вспомнил Белз.

На вопрос, насколько корректно говорить, что Wexler и Петр Белз каким-то образом фронтируют и Нисана Моисеева, тот ответил:

"Нет, это не так. У нас есть свой бизнес, у него свой бизнес. У меня были с Нисаном даже такие напряженные разговоры, когда он пытался в Украине также формировать свою политику самостоятельно. Я ему сказал очень-очень просто: в Украине будем торговать мы ".

По его словам, Proton Нисана Моисеева заявила об остановке поставок из России из-за санкций СНБО относительно "ПрикарпатЗападтранс".

Белз добавил, что Wexler Group приостанавливает поставки нефтепродуктов из РФ, "потому что вы сами видите, какое в Украине отношение к российским нефтепродуктам".

"Пока не изменится политика и риторика нашего государства, у нас нет большого желания поставлять в Украину российское топливо", - добавил он.

Читайте подробнее в интервью: Владелец Wexler Group Петр Белз Я не покупаю Glusco. Хотите, чтобы меня забили Медведчуком под землю?

Напомним:

За последний месяц Wexler потерял доступ к "ПрикарпатЗападтранс", которым уже готовится управлять государственный "Нафтогаз", и полностью отказался от импорта топлива из России.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" в Украину.

Экономическая правда