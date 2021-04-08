Цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - ФАО

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вырос на 2,1% в марте до самого высокого уровня с 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Так, в марте индекс цен на продовольствие составил 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня февраля.

Больше всего выросли цены на растительное масло - за март индекс вырос на 8%, что является почти рекордным показателем за десять лет. Особенно резко подорожало соевое масло.

Индекс цен молочной продукции поднялся на 3,9% по сравнению с февралем 2021 года. В частности сократилось предложение масла на рынке, что привело к высоким ценам на продукцию.

На 2,3% вырос индекс цен на мясные продукты. В то же время, индекс цен на зерно наоборот сократились на 1,8%, но остается на 26,5% больше уровня прошлого марта.

Упали цены и на сахар - индекс сократился на 4% в марта.

Напоминаем:

Индекс цен на продукты питания в январе вырос на 4,3% с декабря и установился на самом высоком с июля 2014 уровне в 113,3 пункта.

Экономическая правда