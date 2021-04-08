Цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - ФАО
Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вырос на 2,1% в марте до самого высокого уровня с 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФАО.
Так, в марте индекс цен на продовольствие составил 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня февраля.
Больше всего выросли цены на растительное масло - за март индекс вырос на 8%, что является почти рекордным показателем за десять лет. Особенно резко подорожало соевое масло.
Индекс цен молочной продукции поднялся на 3,9% по сравнению с февралем 2021 года. В частности сократилось предложение масла на рынке, что привело к высоким ценам на продукцию.
На 2,3% вырос индекс цен на мясные продукты. В то же время, индекс цен на зерно наоборот сократились на 1,8%, но остается на 26,5% больше уровня прошлого марта.
Упали цены и на сахар - индекс сократился на 4% в марта.
Напоминаем:
Индекс цен на продукты питания в январе вырос на 4,3% с декабря и установился на самом высоком с июля 2014 уровне в 113,3 пункта.
Экономическая правда
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