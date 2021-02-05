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Світові ціни на продовольство зросли найбільше з 2014 року

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:21
 

Індекс цін на продукти харчування у січні зріс на 4,3% з грудня та встановився на найвищому з липня 2014 року рівні у 113,3 пункта.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Значно зріс індекс ФАО на зернові (+7,1%), серед яких на 11,2% стрибнули світові ціни на кукурудзу - це на 42,3% вище за рівень січня 2020 року. Ціни на пшеницю зросли на 6,8%. 

В організації таке зростання цін на зернові пояснюють меншою за очікувану світову пропозицію на ринку та значні обсяги замовлень з боку Китаю.

Індекс цін на рослинну олію збільшився за місяць на 5,8% до найвищого рівня з травня 2012 року. 

Найбільше зріс рівень цін на цукор, що на 8,1% перевищував ціни грудня. Індекс цін на молочні продукти додав +1,6%, на м'ясо - +1,0%.

В організації прогнозують споживання зернових у 2020/2021 році на рівні 2 761 млн тонн, що на 52 млн тонн більше проти попереднього сезону. Споживання пшениці та рису, за оцінками ФАО, зросте на 0,7% та 1,8% відповідно.

Світові запаси зернових скоротяться на 2,2% до 801 млн тонн, що є найнижчим рівнем за останні п'ять років. Так, світовий коефіцієнт запасів зернових становитиме 28,3%, що є семирічним мінімумом. 

Торгівлю зерновими у 2020/2021 році прогнозують на рівні 465,2 млн тонн, або +5,7% проти попереднього сезону. 

Економічна правда

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продукти продовольство торгівля

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