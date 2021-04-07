В марте 2021 года первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 87% больше, чем годом ранее и на 27% по сравнению с февралем 2021 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"Количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс единиц. Как следствие, в первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen (5,7 тыс авто).

На втором месте Ford (3,2 тыс авто). Замыкает топ-3 Renault (2,9 тыс авто).

Также в топ-5 Skoda (2,8 тыс авто) и Hyundai (2,4 тыс авто).

"Всего за первый квартал 2021 года украинскую прописку получили 87,7 тыс легковых авто с пробегом, это на 10% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", - добавили в ассоциации.

Напомним:

Сообщалось, что с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 53 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это в 4,4 раза больше реализации новых авто за этот же период.

Экономическая правда