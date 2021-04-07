Официальный курс: гривня обесценилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,14 грн (на 7 апреля – 32,90 гривни).

Напоминаем:

7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда