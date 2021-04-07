В НБУ готовят несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

НБУ обнародует обновленный макропрогноз после объявления учетной ставки 15 апреля и рассматривает для этого несколько сценариев локдаунов - так называемого "карантина красных зон".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в красную зону карантина. Это риск, который реализовался", - сказал он.

По его словам, в оценке фактора карантина необходимо учитывать два аспекта.

"Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно - почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг", - пояснил Шевченко.

По его словам, их влияние не такой разрушительное, как было во втором квартале 2020 года, в частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 п.п., а мартовских ограничений еще меньше.

Говоря о других факторах, влияющих на динамику украинской экономики, Шевченко добавил, что НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающих в украинском экспорте, в то время как цены на энергоносители будут оставаться относительно стабильными.

"Дополнительный фактор - существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также была увеличена площадь посевов под озимыми культурами", - добавил он.

Напомним:

В первом квартале 2021 года инфляция оказалась выше прогноза, однако НБУ подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.