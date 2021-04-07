Курс валют на 7 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,89 гривни;
Евро - 33,10 - 33,11 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,89 гривни. Евро покупают по 32,67 гривни, продают по 33,04 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,83 гривни, евро - 32,77 - 32,92 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,84 гривни.
6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,82 гривни.
Экономическая правда
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