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Курс валют на 7 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 7 апреля 2021, 10:56
 

7 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,89 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,89 гривни;

Евро - 33,10 - 33,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,89 гривни. Евро покупают по 32,67 гривни, продают по 33,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,83 гривни, евро - 32,77 - 32,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,84 гривни.

6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,82 гривни.

Экономическая правда

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