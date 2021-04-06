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Гривня продолжает укрепляться к доллару

Вторник, 6 апреля 2021, 19:50
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,90 грн (на 6 апреля – 32,86  гривни).

Напоминаем:

6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,82 гривни.

Экономическая правда

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