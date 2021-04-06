Гривня продолжает укрепляться к доллару
Вторник, 6 апреля 2021, 19:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,84 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,90 грн (на 6 апреля – 32,86 гривни).
Напоминаем:
6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,82 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua