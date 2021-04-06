Курс валют на 6 апреля: курс, "черный" и наличный рынки

6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,84 - 27,86 гривни;

Евро - 32,90 - 32,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,70 - 27,92 гривни. Евро покупают по 32,57 гривни, продают по 32,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,74 - 27,80 гривни, евро - 32,65 - 32,75 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,94 гривни.

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 23,85 гривни.

5 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.

Экономическая правда