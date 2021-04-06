Венедиктова об утечке информации по делу Приватбанка: Мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по результатам проверки обстоятельств утечки информации по делу Приватбанка причастные к этому понесут уголовную или дисциплинарную ответственность.

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Каким образом произошла утечки информации, и почему Яценко (бывший первый заместитель главы Приватбанка Владимир Яценко - ред.) вылетел в понедельник - мне известно.

Знаю, что Артему Сергеевичу Сытнику (директору НАБУ - ред) также понятно. Мы об этом говорили. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал ", - заявила Венедиктова.

По ее словам, пока нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным людям в связи с утечкой, она сказала: "Мы посмотрим, на что это "потянет" - на уголовную ответственность или дисциплинарную".

Напомним:

Бывший заместитель главы правления "ПриватБанка" Владимир Яценко после задержания 22 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен.

Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины.

Через 3 дня Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.