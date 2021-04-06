В Фонде гарантирования рассказали, какова сумма непогашенных кредитов неплатежеспособных банков

В Украине сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на апрель 2021 года достигает 230 млрд гривен.

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Сумма выведенных активов отличается по каждому банку. Но в целом для Фонда исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков.

На сегодня она достигает 230 млрд грн. Фактически это и есть объем средств, на возврат которых рассчитывает Фонд как учреждение, главной целью функционирования которой является защита интересов кредиторов неплатежеспособных банков", - заявили в ведомстве.

Из общей суммы неудовлетворенных требований кредиторов:

69,2 млрд грн - неудовлетворенные требования самого Фонда (средства, потраченные Фондом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам и ликвидации банков);

почти 18,5 млрд грн - неудовлетворенные требования НБУ;

3,45 млрд грн - неудовлетворенные требования налоговой службы к неплатежеспособным банкам;

6,3 млрд грн - неудовлетворенные требования государственных банков;

137,2 млрд грн - требования других кредиторов, в том числе юридических лиц, клиентов неплатежеспособных банков.

В фонде пояснили, что в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования возвращения таких активов.

"Как показывает международный опыт, расследование по уголовным производствах и судебные процессы - это довольно длительные механизмы привлечения к ответственности, поэтому в мире более распространенной является практика добровольного урегулирования.

Именно разработка и реализация единой государственной стратегии в этом вопросе является тем катализатором, который может ускорить такие процессы и сделать их более эффективными", - пояснили в ведомстве.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет увеличить гарантированную сумму возмещения вдвое - до 400 тысяч гривень, в последний раз она увеличивалась в 2012 году.